In den Gegenverkehr geraten - Verkehrsunfall

Nr. 2277

In Westend kam es heute früh zu einem schweren Verkehrsunfall. Ersten Erkenntnissen zufolge war ein 64-jähriger mit seinem Pkw gegen 6.30 Uhr den Fürstenbrunner Weg in Richtung Rohrdamm gefahren. Aus noch nicht geklärter Ursache geriet er dann in den Gegenverkehr, wo er mit einem Lkw frontal kollidierte, mit dem ein 66-Jähriger unterwegs war. Während der Lkw-Fahrer unverletzt blieb, wurde der Pkw-Fahrer mit Rumpfverletzungen in einem Krankenhaus stationär aufgenommen. Für die Verkehrsunfallaufnahme musste der Fürstenbrunner Weg zwischen Spandauer Damm und Motardstraße bis 7.30 Uhr gesperrt bleiben. Die Ermittlungen führt das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West)