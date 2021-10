Radfahrerin schwer verletzt

Nr. 2266

In Mitte wurde gestern Vormittag eine Radfahrerin von einem Lkw erfasst. Die 26-jährige Frau war gegen 10 Uhr die Schönhauser Straße in Richtung Torstraße gefahren. Als sie auf die Kreuzung der Torstraße in Richtung Alte Schönhauser fuhr, erfasste sie ein 50-Jähriger mit einem Lkw, der zunächst in gleicher Richtung fahrend, dort nach rechts in die Torstraße abbog. Mit schweren Unterschenkelverletzungen wurde die junge Frau in einem Krankenhaus stationär aufgenommen. Die Ermittlungen dauern an.