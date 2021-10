Autos vom Ordnungsamt angezündet

Gemeinsame Meldung Polizei Berlin und Ordnungsamt Lichtenberg

Nr. 2258

Unbekannte setzten in der vergangenen Nacht in Alt-Hohenschönhausen mehrere Dienstwagen des Ordnungsamtes in Brand. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten gegen 1.20 Uhr unbekannte Täter auf das vollumfriedete Gelände vom Bezirksamt Lichtenberg in der Große-Leege-Straße. Die von einem Anwohner alarmierte Feuerwehr löschte die Flammen. Es entstand Sachschaden an insgesamt vier Einsatzwagen des Ordnungsamtes. Die weiteren Ermittlungen führt der Polizeiliche Staatsschutz.

Hinweise nimmt der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt am Bayernring 44, 12101 Berlin, unter der Telefonnummer (030) 4664-952101 (außerhalb der Bürodienstzeiten ist ein Anrufbeantworter geschaltet), per E-Mail oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.