Aufmerksame Nachbarin

Nr. 2254

Kräfte einer Einsatzhundertschaft nahmen gestern Mittag einen mutmaßlichen Wohnungseinbrecher in Alt-Hohenschönhausen fest. In einem Mehrfamilienhaus in der Altenhofer Straße bemerkte eine dort wohnende 59-Jährige, dass ein ihr unbekannter Mann sich gegen 12.15 Uhr an der Wohnungstür ihrer Nachbarn zu schaffen machte und alarmierte die Polizei. Wenig später eintreffende Einsatzkräfte trafen in einem Zimmer der betroffenen Wohnung auf einen 28 Jahre alten Mann, der einen Schrank durchwühlte, und nahmen ihn fest. Bei seiner Durchsuchung fanden die Kräfte mutmaßliches Einbruchswerkzeug und stellten dieses sicher. Der Festgenommene wurde einem Einbruchkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost) übergeben. Die dort geführten Ermittlungen gegen den 28-Jährigen dauern an.