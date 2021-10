Nr. 2244

Bei einem Verkehrsunfall in Neukölln erlitt ein Fußgänger in der vergangenen Nacht Kopfverletzungen. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll ein 32-Jähriger gegen 23 Uhr mit seinem Mercedes in der Sonnenallee rückwärts gefahren sein und erfasste dabei einen 30-Jährigen, der die Fahrbahn überquerte. Rettungskräfte der Feuerwehr brachten den Verletzten zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die genauen Umstände des Unfalls sind Gegenstand der noch andauernden Ermittlungen.