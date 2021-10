Von zwei Männern überwältigt, geschlagen und schwer verletzt - Festnahme

Nr. 2232

Bei einem Angriff in der vergangenen Nacht in Neu-Hohenschönhausen wurde ein Mann schwer verletzt. Nach bisherigen Ermittlungen und Zeugenaussagen trafen die Angreifer gegen 22.30 Uhr auf der Ahrenshoper Straße auf den 23-Jährigen und sollen nach einem kurzen Streitgespräch auf ihn eingeschlagen haben. Hierzu soll ihn ein Kontrahent in den Schwitzkasten genommen haben, während der andere mehrmals auf ihn eingeschlagen habe. Anschließend ließ das Duo den Mann schwer verletzt zurück und flüchtete. Einsatzkräfte der Feuerwehr brachten den Verletzten zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Alarmierte Polizeikräfte nahmen im Nahbereich einen 42-Jährigen Mann fest, der zudem sein Handy am Tatort verloren hatte, welches sie beschlagnahmten. Der Festgenommene kam für eine erkennungsdienstliche Behandlung und wegen seiner Alkoholisierung für eine Blutentnahme in einen Polizeigewahrsam. Anschließend konnte er seinen Weg fortsetzten. Ihn sowie seinen noch unbekannten Komplizen erwarten nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, welches ein Fachkommissariat in der Polizeidirektion 3 (Ost) führt.