Schwerverletzter erliegt seinen Verletzungen

Nr. 2226

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Die Polizei Berlin erhielt heute früh den Hinweis auf eine leblose Person auf dem Alexanderplatz in Mitte. Einsatzkräfte fanden den Schwerverletzten gegen 6.20 Uhr in der Panoramastraße. Reanimationsversuche des Rettungsdienstes verliefen leider ohne Erfolg. Der Mann, zu dem bislang keine weiteren Informationen bekannt sind, verstarb noch am Ereignisort. Die Hintergründe der Tat sind Gegenstand der von der 5. Mordkommission des Landeskriminalamtes übernommenen Ermittlungen.