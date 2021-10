Fahrkartenkontrolleur fremdenfeindlich beleidigt, bedroht und versucht zu schlagen

Nr. 2225

Ein Fahrgast reagierte gestern Mittag in Wedding bei einer Fahrkartenkontrolle mit fremdenfeindlichen Beleidigungen und versuchte einen Kontrolleur zu schlagen. Nach bisherigen Ermittlungen trafen die 55 und 56 Jahre alten Kontrolleure sowie deren 22-jährige Kollegin gegen 13.30 Uhr in der U-Bahn der Linie 6 auf den 43-jährigen Fahrgast. Da dieser weder einen gültigen Fahrausweis vorzeigen konnte noch eine Mund-Nase-Bedeckung trug, baten ihn die Mitarbeitenden der BVG, am U-Bahnhof Afrikanische Straße mit ihnen auszusteigen. Hier soll er den 56-Jährigen mehrfach fremdenfeindlich beleidigt und versucht haben, ihn mit der Faust zu schlagen, was der 55-jährige Kontrolleur verhinderte. In der Folge soll der 43-Jährige nun alle BVG-Mitarbeitenden bedroht und fortwährend vor Passanten beleidigt haben. Alarmierte Polizeikräfte stellten die Personalien des Angreifers fest und leiteten Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der versuchten Körperverletzung, Bedrohung, Beleidigung, Beförderungserschleichung sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verdachts des Nichttragens einer Mund-Nase-Bedeckung ein. Die Ermittlungen dauern an.