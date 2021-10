Geldausgabeautomat gesprengt

Nr. 2223

Unbekannte haben heute früh in Marzahn einen Geldausgabeautomaten gesprengt und nach ersten Erkenntnissen versucht, einen weiteren Automaten ebenfalls mittels einer Explosion zu öffnen. Gegen 3.50 Uhr hatte ein Anwohner einen lauten Knall aus einem Gebäude in der Märkischen Allee gehört und alarmierte daraufhin die Polizei. Vor Ort stellten Polizeikräfte einen aufgesprengten Geldausgabeautomaten in einer Bankfiliale fest. Durch die Explosion war es zu starken Beschädigungen im Nahbereich gekommen, Trümmerteile waren mehrere Meter weit verteilt. Da nicht auszuschließen war, dass auch ein weiterer Automat mit Explosivmitteln präpariert worden sein könnte, wurden Einsatzkräfte der Kriminaltechnik hinzualarmiert. Rund um den Explosionsort musste weiträumig abgesperrt werden, wovon auch mehrere Tram- und Buslinien betroffen waren. Kurz vor 10 Uhr konnten die Sperrungen aufgehoben werden. Die Kriminaltechniker hatten Gegenstände aus einem weiteren Geldausgabeautomaten entfernt, bei denen noch untersucht werden muss, ob sie explosionsfähig gewesen wären. Ein Einbruchkommissariat beim Landeskriminalamt hat die weiteren Ermittlungen übernommen.