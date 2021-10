Einbruch in Tierarztpraxis

Spandau/Mitte

Nr. 2214

In Gesundbrunnen nahmen Polizeieinsatzkräfte des Abschnitts 23 in der vergangenen Nacht drei Männer im Alter von 26, 31 und 43 Jahren fest. Den Beamtinnen und Beamten waren die Personen gegen 23.30 Uhr in Wilhelmstadt aufgefallen, als sie sich von einer Tierarztpraxis in der Ebersdorfer Straße mit einem Renault entfernten. Bei der Überprüfung der Praxis wurde festgestellt, dass ein Fenster des Gebäudes aufgehebelt und die Räumlichkeiten durchsucht worden waren. Entwendet wurde nach bisherigem Ermittlungsstand nichts. Im Pkw der Tatverdächtigen wurde entsprechendes Hebelwerkzeug gefunden und im Gebäude sicherten die Einsatzkräfte passende Spuren. Die Männer kamen zur erkennungsdienstlichen Behandlung in einen Polizeigewahrsam, wo sie der ermittlungsführenden Kriminalpolizei der Direktion 2 (West) überstellt wurden.