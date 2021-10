Mit Handy gefilmt und mit Schusswaffe gedroht

Nr. 2208

In der vergangenen Nacht kam es in Mitte zu einem Polizeieinsatz, nachdem ein Mann mit einer Schusswaffe gedroht hatte. Der 56-Jährige erschien gegen 23.30 Uhr vor einem Lokal in der Torstraße und filmte mit seinem Handy von außen ins Innere. Daraufhin begaben sich ein 32- und ein 34-Jähriger nach draußen und sprachen den Mann an. Dieser richtete eine Pistole auf die beiden Männer, ging dann zu einer Haustür, öffnete diese und betrat das Wohngebäude. Alarmierte Einsatzkräfte sperrten die Straße zwischen Rosenthaler Platz und Ackerstraße, lokalisierten die Wohnung des Verdächtigen und informierten das Spezialeinsatzkommando. Noch bevor dieses eintraf, öffnete die Ehefrau des 56-Jährigen die Tür, so dass der Mann vorläufig festgenommen werden konnte. In der Wohnung konnte eine Schreckschusswaffe sichergestellt werden. Der Mann musste sich einer erkennungsdienstlichen Behandlung unterziehen und konnte danach die Polizeidienststelle verlassen. Er sieht nun einem Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung entgegen. Die Ermittlungen dauern an.