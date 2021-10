Diebisches Duo festgenommen

Nr. 2201

Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 44 nahmen in der vergangenen Nacht zwei mutmaßliche Fahrraddiebe in Mariendorf fest. Ein Anwohner der Plautusstraße bemerkte gegen 23.30 Uhr zwei Gestalten auf seinem Grundstück, die sich in die unverschlossene Garage begaben. Als die Personen mit dem Fahrrad der Partnerin davonliefen, alarmierte der 44-Jährige die Polizei. Die Besatzung zweier Funkstreifen konnten die beiden Verdächtigen in der Rixdorfer Straße entdecken und festnehmen. Ein Fahrrad hatten sie nicht dabei. Dieses konnte jedoch im Imbrosweg gefunden werden. Die 25 und 30 Jahre alten Männer mussten sich einer erkennungsdienstlichen Behandlung unterziehen und konnten anschließend die Polizeidienststelle verlassen. Die Ermittlungen wegen Fahrraddiebstahls und Hausfriedensbruchs dauern an.