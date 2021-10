Beim Ausparken Radfahrer angefahren

Nr. 2200

Bei einem Verkehrsunfall wurde gestern Nachmittag ein Radfahrer in Pankow schwer verletzt. Ein 60-Jähriger fuhr gegen 16.15 Uhr mit seinem Wagen in der Ossietzkystraße vom Fahrbahnrand an und kollidierte mit dem 19-Jährigen, der in Richtung Majakowskiring unterwegs war. Nach dem Zusammenstoß war der Radfahrer kurzzeitig nicht ansprechbar, wurde notärztlich behandelt und kam mit dem Verdacht eines Schädel-Hirn-Traumas zur stationären Behandlung in eine Klinik. Die Ermittlungen zum Unfallhergang hat das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord) übernommen.