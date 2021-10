Nr. 2199

Gestern Nachmittag wurde in Neukölln ein Mann mit Schlagwerkzeugen angegriffen und verletzt. Nach bisherigen Ermittlungen und Zeugenaussagen sollen gegen 17.20 Uhr mehrere Männer in einen Backshop in der Karl-Marx-Straße gestürmt sein und unmittelbar den 44-Jährigen mit Baseballschläger, Machete und Pfefferspray angegriffen und verletzt haben. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus und behandelten vor Ort einen weiteren 49-jährigen Verletzten.

Die Angreifer flüchteten teils zu Fuß und in einem BMW, welchen Einsatzkräfte kurze Zeit später in der Nogatstraße Ecke Kirchhofstraße feststellten und die darin aufgefundenen Schlagwerkzeuge beschlagnahmten. Weitere Polizeikräfte nahmen einen mutmaßlich mit dem Angriff im Zusammenhang stehenden 21-Jährigen in der Nähe des abgestellten BMW fest und brachten ihn zur erkennungsdienstlichen Behandlung in einen Polizeigewahrsam, welches er im Anschluss wieder verließ.

Die Ermittlerinnen und Ermittler eines Fachkommissariats beim Landeskriminalamt prüfen nun einen Zusammenhang in den Bereich krimineller Clanstrukturen sowie eine mögliche Verbindung zu einer Auseinandersetzung am 29. September 2021 am selben Tatort.