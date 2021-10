Kind von Auto erfasst

Nr. 2197

Bei einem Verkehrsunfall in Mitte ist in der vergangenen Nacht ein Kind schwer verletzt worden. Dem bisherigen Ermittlungsstand und Zeugenbefragungen zufolge soll das vierjährige Mädchen gegen 22.30 Uhr in der Rosenthaler Straße zwischen geparkten Fahrzeugen plötzlich, und offenbar ohne auf den Verkehr zu achten, auf die Straße gerannt sein. Dabei wurde es von dem Wagen eines 25-jährigen Mannes erfasst, der die Straße mit seinem BMW in südlicher Richtung befuhr, sein Fahrzeug trotz Gefahrenbremsung aber nicht mehr rechtzeitig stoppen konnte. Das Kind wurde mit Prellungen an einem Arm und Bein mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer und seine 24-jährige Beifahrerin blieben unverletzt. Die Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 5 (City).