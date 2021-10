Brandkommissariate ermitteln zu angezündeten Fahrzeugen

Steglitz-Zehlendorf / Friedrichshain-Kreuzberg

Zu zwei in der vergangenen Nacht brennenden Fahrzeugen in Steglitz und Friedrichshain haben die jeweils zuständigen Brandkommissariate des Landeskriminalamtes die Ermittlungen wegen Verdachts der Brandstiftung übernommen.

Nr. 2194

Gegen 21 Uhr bemerkte ein Anwohner des Steglitzer Damms im Hof einen brennenden VW Bus. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten das vollständig zerstörte Fahrzeug. Durch die Hitzestrahlung wurde auch ein danebenstehender Transporter in Mitleidenschaft gezogen.

Nr. 2195

Eine halbe Stunde später stand in einer Parkbucht in der Ebelingstraße ein Skoda in Flammen. Durch das Feuer wurden zwei andere Fahrzeuge erheblich sowie ein Fahrrad leicht beschädigt.

Anzeichen für eine politische Tatmotivation sind in beiden Fällen derzeit nicht erkennbar. Verletzt wurde niemand.