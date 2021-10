Mutmaßliche Sprayer festgenommen

Nr. 2192

In Charlottenburg nahmen Polizeikräfte in der vergangenen Nacht drei mutmaßliche Sprayer fest. Mitarbeitende der BVG hatten gegen 0.30 Uhr am U-Bahnhof Augsburger Straße drei Männer bemerkt, die sich im Tunnel befanden und dort gerade dabei waren, einen U-Bahn-Waggon großflächig zu besprühen. Als die drei Männer die Sicherheitsstreife bemerkten, flüchteten sie über einen Notausstieg aus dem Tunnel. Inzwischen hinzugerufene Polizeikräfte nahmen einen 32-Jährigen in der Fürther Straße und dessen 33 und 36 Jahre alte mutmaßliche Komplizen an der Lietzenburger Straße fest. Während die beiden Letztgenannten trotz eindeutiger Farbanhaftungen an ihren Händen alle Vorwürfe abstritten, nahm der 32-Jährige, der auch diverse Farbsprühdosen bei sich trug, die Schuld auf sich und behauptete, alleine gehandelt zu haben. Alle drei Männer wurden erkennungsdienstlich behandelt und anschließend wieder entlassen. Die Ermittlungen wegen gemeinschaftlicher Sachbeschädigung dauern an.