Partygast attackiert Security und Polizisten

Nr. 2191

Ein 25-Jähriger hat in der vergangenen Nacht in Adlershof erst einen Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma und anschließend Polizisten attackiert. Gegen 4.10 Uhr soll es bei einer Geburtstagsfeier in einem Saal in der Abram-Joffe-Straße zunächst zu Streitigkeiten zwischen den Gästen gekommen sein. Ein Sicherheitsmitarbeiter soll dann dazwischen gegangen und von einem 25-Jährigen mehrfach ins Gesicht geschlagen worden sein. Als die inzwischen alarmierte Polizei eintraf, flüchtete der Angreifer zunächst. Ein Polizist lief ihm hinterher, woraufhin der Flüchtende diesen mit Faustschlägen und Tritten attackiert haben soll und beide Männer zu Boden fielen. Der Polizist legte dem Mann die Handfessel an und brachte ihn zurück zu dem Veranstaltungsraum. Auf dem Weg dorthin soll sich der Gefesselte nach wie vor sehr aggressiv verhalten, dem Polizisten mehrfach gegen die Beine getreten und ihn fortwährend beleidigt haben. Mit Unterstützung eines angeforderten Transportkommandos brachten die Polizeikräfte den Festgenommenen in einen Polizeigewahrsam, wo er erkennungsdienstlich behandelt und ihm Blut abgenommen wurde. Er sieht nun Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte entgegen. Ein Polizist, der durch die Angriffe des Mannes Verletzungen davongetragen hatte, trat im Anschluss vom Dienst ab.