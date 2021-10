Gebäude mit Steinen beworfen

Nr. 2189

Das Gebäude eines Wohnungsbauunternehmens im Erkelenzdamm in Kreuzberg wurde gestern Abend kurz vor 21 Uhr von Unbekannten mit Steinen beworfen und mit Farbe besprüht. Nach Angaben eines Sicherheitsmitarbeiters sei zunächst ein Stein durch ein Fenster in ein Büro geworfen worden, in dem er sich gerade aufhielt. Anschließend habe er mehrere dunkel gekleidete und maskierte Personen gesehen, die weitere Steine gegen die Fenster und die Fassade warfen. Anschließend seien die Unbekannten in eine Grünanlage entkommen. Durch die Steinwürfe wurden drei Fensterscheiben beschädigt. Außerdem war das Gebäude großflächig mit blauer Farbe beschmiert. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen.