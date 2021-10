Deutlich zu schnell und rücksichtslos unterwegs – Jaguar und Führerschein beschlagnahmt

Nr. 2187

In Charlottenburg war ein 36-Jähriger in der vergangenen Nacht der Meinung, die Straßenverkehrsordnung mehrfach missachten zu müssen. Gegen 23.15 Uhr wurden Polizeikräfte auf der Stadtautobahn auf einen Jaguar aufmerksam, dessen Fahrer mit deutlich zu hoher Geschwindigkeit unterwegs war. Die Polizeikräfte schalteten die Videoaufzeichnung ein und folgten dem Wagen. Der Fahrer soll weiterhin deutlich zu schnell unterwegs gewesen sein, zudem wiederholt waghalsige Fahrstreifenwechsel durchgeführt und beim Einscheren vor einem Taxi fast einen Verkehrsunfall verursacht haben. Am Hohenzollerndamm verließ der Fahrer die Autobahn, soll noch einmal stark beschleunigt haben, konnte aber dennoch in Höhe Brandenburgische Straße gestoppt werden. Der 36-Jährige zeigte Unverständnis hinsichtlich der polizeilichen Maßnahmen. Die Polizeikräfte beschlagnahmten sowohl den Führerschein als auch das Fahrzeug des 36-Jährigen, der seinen Weg zu Fuß fortsetzen konnte und nun Ermittlungen wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens entgegensieht.