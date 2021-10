Fahrzeug angezündet

Nr. 2186

In Friedrichshain brannte in der vergangenen Nacht ein Fahrzeug, die Ermittlungen werden wegen des Verdachts der Brandstiftung geführt. Gegen 23.35 Uhr hatte ein Passant Polizeikräfte angesprochen und mitgeteilt, dass in der Frankfurter Allee ein Citroen brennen würde. Die Einsatzkräfte löschten die Flammen an dem Fahrzeug mittels eines Feuerlöschers und wurden wenig später von eintreffenden Kräften der Feuerwehr unterstützt. Der Wagen wurde stark beschädigt, weitere Fahrzeuge wurden nicht in Mitleidenschaft gezogen, verletzt wurde niemand.