Kind auf die Straße gelaufen und von Auto erfasst

Nr. 2183

Bei einem Verkehrsunfall in Altglienicke wurde heute Vormittag ein Kind verletzt. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge soll der 5-Jährige gegen 9.20 Uhr, offenbar ohne auf den Verkehr zu achten, zwischen zwei im Schwalbenweg geparkten Autos auf die Straße gelaufen sein. Ein in Richtung Seeweg fahrender 61-Jähriger konnte seinen Hyundai nicht mehr rechtzeitig zum Stehen bringen und erfasste den Jungen. Alarmierte Rettungskräfte der Feuerwehr brachten das verletzte Kind zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Autofahrer und seine Beifahrerin blieben unverletzt. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte in der Polizeidirektion 3 (Ost) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.