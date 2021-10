Bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

2182

Bei einem Verkehrsunfall in Gesundbrunnen erlitt eine Radfahrerin gestern Mittag tödliche Verletzungen. Nach den bisherigen Erkenntnissen war die Frau gegen 11.20 Uhr in der Schönwalder Straße unterwegs und fuhr an der Ecke Reinickendorfer Straße geradeaus in Richtung Fennstraße. Ein links neben ihr fahrender Lastwagen bog dann unvermittelt nach rechts in Richtung Nettelbeckplatz ab. Dabei wurde die 29-Jährige überrollt und schwer verletzt. Trotz der von einem Notarzt unterstützten Reanimationsmaßnahmen des Rettungsdienstes verstarb sie noch an der Unfallstelle. Der 43-jährige Fahrer des Lkw stand unter Schock, benötigte aber keine medizinische Versorgung. Während der Unfallaufnahme, bei der die Kreuzung aus der Luft vermessen wurde, kam es zu Sperrungen, von denen auch der Buslinienverkehr betroffen war. Die weiteren Ermittlungen hat das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord) übernommen.