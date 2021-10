Zu rasant und rücksichtslos unterwegs - Auto und Führerschein beschlagnahmt

Nr. 2181

Einsatzkräfte haben gestern Abend in Friedrichshain das Auto und den Führerschein eines jungen Mannes beschlagnahmt. Der Pkw, den der 19-Jährige fuhr, fiel den Beamten gegen 19 Uhr in der Stralauer Allee durch eine laute Auspuffanlage auf. Im weiteren Verlauf seiner Fahrt, war der junge Mann mit quietschenden Reifen rechts in die Warschauer Straße abgebogen. Eine hohe Geschwindigkeit und rücksichtloses Lückenspringen kamen hinzu. In Höhe der Boxhagener Straße stoppte ihn die Funkwagenbesatzung. Ein angeordnetes technisches Gutachten soll nun auch feststellen, ob das Fahrzeug überhaupt verkehrssicher ist. Die Ermittlungen zu dem verbotenen Kraftfahrzeugrennen dauern an.