Einsatzwagen beschmiert – Widerstand geleistet

Nr. 2178

In Mariendorf hat in der vergangenen Nacht ein Mann erst einen geparkten Funkwagen mit roter Farbe besprüht und bei seiner anschließenden Festnahme Widerstand geleistet. Ersten Informationen zufolge sah die Streifenbesatzung den 20-Jährigen gegen 3.30 Uhr in der Freibergstraße bei seiner Sprühaktion aus einem Wohnhaus heraus, in dem sie gerade einen Einsatz beendet hatte. Die Einsatzbeamten waren schneller als der junge Mann und nahmen ihn in unmittelbarer Nähe fest. Als die Handschellen angelegt werden sollten, leistete der Tatverdächtige so starken Widerstand, dass ein Beamter eine leichte Handverletzung davontrug. Der Atemalkoholtest beim Festgenommenen ergab einen Wert von etwas mehr als 0,5 Promille. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung durfte der 20-Jährige wieder gehen. Der verletzte Beamte konnte seinen Dienst fortsetzen. Die aufgesprühten Schriftzüge konnten nicht sofort wieder entfernt werden, sodass das Einsatzfahrzeug zur Instandsetzung zunächst aus dem Verkehr gezogen werden musste. Die Ermittlungen dauern an.