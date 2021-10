Flammen greifen auf Fahrzeuge über

Nr. 2175

Wegen des Verdachts der Brandstiftung in Friedrichshain hat ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes heute Vormittag die Ermittlungen übernommen. Passanten in der Rigaer Straße stellten gegen 10.40 Uhr brennenden Müll in einem Einkaufswagen, der wiederum vor einem Stromverteilerkasten stand, fest. Daraufhin alarmierten sie Polizei und Feuerwehr. Im weiteren Verlauf griffen die Flammen auf den Verteiler und zwei davor parkende Fahrzeuge über. Trotz der zügig durchgeführten Löscharbeiten brannten beide Autos vollständig aus. Verletzt wurde niemand. Für die Dauer des Feuerwehreinsatzes blieb die Rigaer Straße zwischen Zelle- und Liebigstraße gesperrt. Der Buslinienverkehr war nicht betroffen.