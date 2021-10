Ermittlungen gegen Auszubildenden der Polizei

Nr. 2174

Nach dem Hinweis einer Mitschülerin vollstreckten Einsatzkräfte des Landeskriminalamtes wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz in dieser Woche bei einem Auszubildenden der Polizei Berlin einen von der Staatsanwaltschaft erwirkten Durchsuchungsbeschluss. Dabei fanden sie in der Wohnung des Mannes und in seinem Zimmer der elterlichen Wohnung Beweismaterial und beschlagnahmten es. Die Auswertung der beschlagnahmten Gegenstände und die Prüfung dienstrechtlicher Konsequenzen dauern an.