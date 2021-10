Jugendliche nach Straftaten festgenommen

Nr. 2171

Polizeieinsatzkräfte wurden gestern Abend wegen einer randalierenden Jugendlichen in den Wedding alarmiert. Gegen 19.40 Uhr in der Sprengelstraße angekommen, trafen sie dort auf ein 15-jähriges Mädchen, das zuvor einen Stuhl sowie die Tür einer Gaststätte beschädigt und weiterhin zwei 43 und 46 Jahre alte Passanten angegriffen haben soll. Bei Klärung des Sachverhalts trat die Tatverdächtige dann unvermittelt gegen das Bein eines Kollegen und leistete auch bei der darauffolgenden Festnahme erheblichen Widerstand, indem sie weiterhin um sich trat. Gleichzeitig beleidigte die mutmaßlich unter Alkoholeinfluss stehende Jugendliche die Einsatzkräfte. Nach Feststellung ihrer Personalien und in Kenntnis setzen der Erziehungsberechtigten wurde die Randalierende in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen übernahm ein Abschnittskommissariat der Direktion 1 (Nord).