„Späti“ durchsucht – Drogen, Waffen und mutmaßlich gefälschte Impfausweise gefunden

Nr. 2167

Gestern haben Einsatzkräfte einen Spätkauf in Kreuzberg durchsucht. Den hier vorliegenden Informationen zufolge, hatten Zivilkräfte des Polizeiabschnitts 52 zuvor gegen 17.50 Uhr einen 36-Jährigen an der Rübelandstraße Ecke Jonasstraße kontrolliert, nachdem er unmittelbar vorher erst hinten in ein Mietfahrzeug und nach kurzer Fahrt wieder ausgestiegen war. Bei seiner Durchsuchung kamen zwei Laborgefäße mit mutmaßlichem Rauschgift zum Vorschein. In der Folge kontrollierten die Kräfte nun mit nachgeforderten Unterstützungskräften auch das etwas weiter entfernt stehende mutmaßliche Tatfahrzeug und die beiden Insassen. Mobiltelefone, Geld in einer rauschgifthändlertypischen Stückelung und über fünfzehn weitere gefüllte Laborgefäße fanden die Kräfte im Fahrzeug und nahmen die 19- und 20-jährigen Insassen vorläufig fest. Mit einem darüber hinaus aufgefundenen Schlüssel und einer staatsanwaltschaftlichen Durchsuchungsanordnung dazu, wurde nun ein Ladengeschäft in der Urbanstraße aufgesucht. Hier entdeckten die Polizistinnen und Polizisten Baseballschläger, Hieb- und Stichwaffen, cannabissuspekte Substanzen, oft als Rauschmittel verwendete verschreibungspflichtige Medikamente und Impfausweise mit Fälschungsmerkmalen. Alle Gegenstände wurden sicherstellt bzw. beschlagnahmt. Der zuerst kontrollierte mutmaßliche Rauschgiftkäufer wurde nach seiner Überprüfung wieder auf freien Fuß gesetzt. Die beiden Tatverdächtigen zum Rauschgifthandel wurden in einem Polizeigewahrsam erkennungsdienstlich behandelt und dann entlassen. Ein Fachkommissariat der Kriminalpolizei der Polizeidirektion 5 (City) hat die Ermittlungen übernommen.