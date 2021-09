Beifahrerin nach Unfall zurückgelassen

Nr. 2166

In der vergangenen Nacht flüchtete ein bisher Unbekannter nach einem Unfall in Tegel aus dem Auto und ließ seine Beifahrerin zurück. Nach bisherigem Kenntnisstand soll der Unbekannte gegen 2.10 Uhr an der Holzhauser Straße Ecke Berliner Straße eine rote Ampel missachtet haben. Dieses wurde von Einsatzkräften der Autobahnpolizei bemerkt, die dem Wagen daraufhin folgten. Der unbekannte Audi-Fahrer setzte seine Fahrt mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit fort und kam beim Abbiegen nach rechts von der Bernauer Straße in die Neheimer Straße von der Straße ab und kollidierte auf dem dortigen Gehweg mit Gehwegbegrenzungen, Pollern und Verkehrszeichen. An dem Auto entstand ein hoher Sachschaden und es war nicht mehr fahrfähig. Der Fahrer flüchtete anschließend zu Fuß und ließ seine 17-jährige Beifahrerin, die nicht verletzt wurde, zurück. Eine Absuche der näheren Umgebung nach dem geflüchteten Autofahrer, auch unter Zuhilfenahme eines Polizeihubschraubers, verlief erfolglos. Das Unfallfahrzeug wurde sichergestellt. Die 17-jährige Zeugin wurde ihrer Mutter übergeben. Die Ermittlungen nach dem bisher unbekannten Fahrer dauern an.