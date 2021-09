Nr. 2162

Gestern Abend wurde in Lübars auf einem Parkplatz ein Auto vermutlich in Brand gesetzt. Nach bisherigen Ermittlungen bemerkte ein Autofahrer gegen 21.30 Uhr in der Quickborner Straße den brennenden Chevrolet und alarmierte die Feuerwehr. Diese löschten die Flammen an dem vermutlich schon seit längerer Zeit dort geparkten Fahrzeug. Verletzt wurde niemand. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes hat die weiteren Ermittlungen übernommen.