Flammen an Campervan

Nr. 2159

Eine Autofahrerin alarmierte heute früh die Feuerwehr und Polizei zu einem brennenden Campingfahrzeug nach Kreuzberg. Gegen 5 Uhr bemerkte die 34-Jährige beim Vorbeifahren Flammen an einem in der Obentrautstraße am Fahrbahnrand geparkten VW-Camper. Brandbekämpfer löschten die Flammen im Frontbereich und im Innenraum. Verletzt wurde niemand. Andere Fahrzeuge wurde nicht beschädigt. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes hat die weiteren Ermittlungen zum Verdacht der Brandstiftung übernommen.