Mann auf Spielplatz festgenommen

Nr. 2157

Vater und Sohn riefen gestern Nachmittag die Polizei zu einem Spielplatz in Friedrichshain. Nach Angaben des 25-jährigen Sohnes hielten er und sein 65 Jahre alter Vater gegen 16 Uhr auf dem Platz an der Kreuzung Samariterstraße/Eldenaer Straße auf, als ein alkoholisiert wirkender Mann lautstark verfassungswidrige Parolen rief und dabei in ihre Richtung sah und Unrat in ihre Richtung und in Richtung anderer Besucherinnen und Besucher warf. Getroffen wurde niemand. Mit einer Bratpfanne soll der 33-Jährige schließlich auf den 25-Jährigen losgegangen sein und ihn damit am Hinterkopf getroffen haben. Bei der Abwehr weiterer Schläge wurde der 25-Jährige leicht an einem Arm verletzt und wollte sich gegebenenfalls selbst in ärztliche Behandlung begeben. Die alarmierten Einsatzkräfte nahmen den Angreifer auf dem Spielplatz fest und brachten ihn zu einer Polizeidienststelle. Nach der erkennungsdienstlichen Behandlung und einer Blutentnahme wurde der 33-Jährige wieder aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Die weiteren Ermittlungen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen sowie Körperverletzung hat der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes übernommen.