Verdacht des illegalen Drogenhandels mit Waffen

Nr. 2156

Fahnder eines Polizeiabschnittes nahmen gestern Nachmittag einen Mann in Gesundbrunnen fest. Gegen 17.30 Uhr fiel den Polizisten ein Mann in der Weddingstraße auf, der sich nervös in alle Richtungen umschaute. Kurze Zeit später erschien ein weiterer Mann mit dem er einige Meter spazierte und sich mit diesem unterhielt, bevor sie sich verabschiedeten und der zuvor Beobachtete wieder allein auf der Weddingstraße stand. Nur wenige Minuten später kam ein zweiter Unbekannter auf den Mann zu, übergab ihm eine Plastiktüte und ging sofort weiter. Mit der Tüte in der Hand, machte sich der Beobachtete wieder auf den Weg. Auf der Pankstraße griffen die Fahnder zu, hielten den Mann an und kontrollierten ihn. In der Tüte stellten die Beamten eine große Menge Cannabis fest, woraufhin sie den 23-Jährigen festnahmen. Bei einer anschließenden Durchsuchung der Wohnanschrift des Tatverdächtigen fanden sie eine Plastiktragetasche mit einer weiteren Menge Cannabis. Insgesamt beschlagnahmten die Einsatzkräfte neben weiteren Beweismitteln ungefähr zwei Kilogramm Cannabis sowie mehrere Tausend Euro Bargeld und drei Schreckschusswaffen. Nach Abschluss der Durchsuchung brachten sie den 23-Jährigen in einen Polizeigewahrsam, in welchem er dem Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) überstellt wurde. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des Handels mit illegalen Betäubungsmitteln mit Waffen dauern an.