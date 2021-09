Fahrzeuge in Brand gesetzt

In Kreuzberg brannten in der vergangenen Nacht mehrere Fahrzeuge. Ein Brandkommissariat hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung übernommen. Verletzt wurde niemand.

Nr. 2154

Gegen 3.30 Uhr alarmierten Zeugen Polizei und Feuerwehr in die Lachmannstraße, weil dort ein Fahrzeug der Marke Lync und Co in Flammen stand. Zwei unmittelbar danebenstehende Fahrzeuge der Marken Mercedes und Renault gerieten ebenfalls in Brand. Die Feuerwehr löschte die Flammen, an allen drei Wagen entstand Sachschaden.

Nr. 2155

Nur wenige Minuten später, gegen 3.45 Uhr, brannten in der Boppstraße ein Mercedes, ein Renault sowie ein VW. Auch hier löschten die Kräfte der Feuerwehr. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden.