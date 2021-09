Mit Messer bedroht und beraubt – Trio gesucht

Nr.2158

Mit der Veröffentlichung zweier Bilder bittet die Polizei Berlin um Mithilfe bei der Identifizierung von drei Tatverdächtigen.

Nach derzeitigen Informationen soll das Trio am Abend des 28. Januar 2021 an einem Raub in Mitte beteiligt gewesen sein. Genauer sollen die Männer einen 16-Jährigen gegen 19.45 Uhr in der Dircksenstraße, vor einem amerikanischen Lebensmittelgeschäft, von seinen Begleitern separiert und unter Vorhalt eines Messers beraubt haben. Hierbei wurden sie von einer Sicherheitskamera aufgenommen.

Wer kann Angaben zu den Tatverdächtigen, deren Identität und/oder ihren Aufenthaltsorten machen?

Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben?