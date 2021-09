Geparkte Autos beschädigt

Nr. 2136

In der Nacht zu Samstag beschädigten Unbekannte in Mahlsdorf drei geparkte Autos zum Teil erheblich. Das Trio, das nach der Tat gegen 1.30 Uhr im Frettchenweg unerkannt entkommen konnte, zerstach bei einem VW Golf alle vier Reifen und schlug die Scheiben ein. An einem BMW X7 wurden zwei Reifen zerstochen sowie zwei Seiten- und die Frontscheibe beschädigt. An einem Mercedes AMG A 45 wurde ein Reifen aufgeschlitzt. Da nach dem derzeitigen Erkenntnisstand von einer politischen Tatmotivation ausgegangen wird, hat der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung übernommen.