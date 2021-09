Mann mit Warnbake geschlagen und schwer verletzt – Tatverdächtiger festgenommen

Nr. 2088

In der vergangenen Nacht soll ein Mann in Charlottenburg einen anderen Mann mit einer Verkehrswarnbake geschlagen und schwer verletzt haben. Gemäß derzeitigem Kenntnisstand geriet ein 37-Jähriger zunächst gegen 2.30 Uhr mit einer Frau am Spandauer Damm in einen Streit, woraufhin er von ihrem 34-jährigen Lebensgefährten angegriffen worden sein soll. In der Folge soll der Jüngere den Älteren am Boden liegend mehrfach mit einer Verkehrswarnbake geschlagen haben. Anschließend flüchtete der mutmaßliche Schläger. Der 37-Jährige erlitt einen Schädelbruch und kam zur stationären Aufnahme und Behandlung in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestand zu diesem Zeitpunkt nicht. Der 34-jährige Tatverdächtige wurde später an seiner Aufenthaltsanschrift in Charlottenburg angetroffen und festgenommen. Er kam zu einer erkennungsdienstlichen Behandlung in ein Gewahrsam und wurde anschließend der Kriminalpolizei der Direktion 2 überstellt, welche die weiteren, noch andauernden Ermittlungen übernommen hat.