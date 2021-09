Senior mit Autotür erfasst

Nr. 2077

Bei einem Verkehrsunfall in Gesundbrunnen wurde ein 72-jähriger Radfahrer gestern Mittag schwer verletzt. Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr der Senior gegen 13 Uhr die Badstraße in Richtung Brunnenstraße, als ein 37 Jahre alter Fahrer eines in zweiter Reihe stehenden Mercedes plötzlich die Fahrertür öffnete und damit den vorbeifahrenden Radler traf. Durch den Zusammenstoß stürzte der 72-Jährige und verletzte sich schwer am Kopf. Die Besatzung eines Rettungswagens brachte ihn mit Hirnblutungen in ein Krankenhaus, in dem er stationär aufgenommen wurde. Dem Vernehmen nach soll aber keine Lebensgefahr bestehen. Die Ermittlungen zum Unfallhergang übernahm das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Direktion 1 (Nord).