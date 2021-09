Festnahme nach Überfall auf Seniorin

Nr. 2052

Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 46 nahmen gestern Mittag die Tatverdächtige zu einem Raub in Lichterfelde fest. Der 47-Jährigen wird vorgeworfen, kurz nach 11 Uhr einer Seniorin in der Finckensteinallee die Handtasche entrissen zu haben. Dabei stürzte die an einer Bushaltestelle wartende 72-Jährige zu Boden und zog sich Verletzungen am Arm und Rücken zu. Sie wollte sich anschließend selbst in ärztliche Behandlung begeben. Die Festgenommene wurde der Kriminalpolizei der Direktion 4 (Süd) überstellt, die die weiteren Ermittlungen übernommen hat. Die Beute konnte sichergestellt werden.