Mann bei Überfall schwer verletzt

Nr. 2050

Schwere Verletzungen erlitt ein Mann bei einem Überfall heute früh in Gesundbrunnen. Gegen 8.30 Uhr stößt ein Unbekannter aus einer etwa vierköpfigen Gruppe heraus den 66-Jährigen in einer Parkanlage am Brunnenplatz zu Boden. Dort traten die Schläger auf ihn ein und raubten sein Portemonnaie. Als der Schwerverletzte laut um Hilfe schrie, eilte eine 44-jährige Zeugin zu Hilfe und sprach die Gruppe an. Diese entfernte sich jedoch mit der Beute über die Gropiusstraße in Richtung Badstraße. Der 66-Jährige kam mit Verdacht auf einen Oberschenkelbruch und einer Gesichts- sowie Armverletzung zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Das Raubkommissariat der Polizeidirektion 1 führt die Ermittlungen und Fahndung nach den Unbekannten.