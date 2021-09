Geldausgabeautomat gesprengt - Täter ohne Beute geflüchtet

Nr. 2049

Unbekannte haben heute früh einen Geldausgabeautomaten in einem U-Bahnhof in Charlottenburg gesprengt, sind in der Folge jedoch ohne Beute geflüchtet. Ein Passant alarmierte kurz nach 5 Uhr die Polizei zum U-Bahnhof Mierendorffplatz als er den beschädigten Geldausgabeautomaten im Bahnhof sah. Personen wurden durch die Sprengung nicht verletzt. Ein Fachkommissariat des Landeskriminalamtes führt die weiteren Ermittlungen.