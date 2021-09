Fahrzeug in Brand gesetzt

Nr. 2046

Unbekannte haben in der vergangenen Nacht einen Pkw in Moabit in Brand gesetzt.

Eine Anwohnerin alarmierte gegen 0.30 Uhr die Polizei in die Bugenhagenstraße, als sie den brennenden VW in einer Parkbucht sah. Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr löschten das Feuer, durch das der Wagen vollständig zerstört wurde. Menschen blieben unverletzt. Zeugen berichteten später, dass sie drei dunkel gekleidete Männer vom Tatort haben wegrennen sehen, die OP-Masken trugen.

Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes führt die weiteren Ermittlungen.