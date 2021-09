Viele Schlüssel und doch keine Tür zum Entkommen

Nr. 2044

Polizisten nahmen gestern Abend in Haselhorst einen Mann fest. Gegen 19.50 Uhr alarmierten Mitarbeiter die Polizei zum Werksgelände einer Fahrzeugfabrik an der Straße Am Juliusturm, nachdem sie auf dem Gelände einen Mann festgestellt hatten. Der Mann war kein Mitarbeiter des Unternehmens und führte einen sogenannten Trolley und einen Beutel mit. Von den eingetroffenen Polizisten angesprochen und rechtlich belehrt, gab der 55-Jährige an, über 200 originalverpackte Fahrzeugschlüssel nebst Schlosssystemen, weitere Schlüssel und Steuergeräte aus einer Lagerhalle gestohlen zu haben. Die beschriebenen Gegenstände wurden anschließend bei seiner Durchsuchung auch gefunden. Ermittlungen ergaben, dass der Tatverdächtige mit gleicher Tatbegehung schon mehrfach in Erscheinung getreten war. Die Einsatzkräfte brachten ihn in einen Polizeigewahrsam, wo er einem Abschnittskommissariat überstellt wurde. Die Ermittlungen dauern an.