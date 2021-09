Personengruppe versucht Gefangenenbefreiung

Nr. 2043

Eine Personengruppe bedrohte vergangene Nacht Polizisten in Weißensee. Zuvor alarmierten Zeugen gegen 2.45 Uhr die Polizei wegen eines Streits zweier Jugendgruppen zur Streustraße. Die Einsatzkräfte trennten die Parteien und begannen mit der Sachverhaltsklärung. Dabei gab ein 21-Jähriger den Einsatzkräften an, dass er von einem 18-Jährigen aus der anderen Gruppe mit einem Messer bedroht worden sein soll. Die Polizeibeamten nahmen den Tatverdächtigen daraufhin fest. Kurz nach der Festnahme bewegte sich die ungefähr 20-köpfige Gruppe des 18-Jährigen auf die Polizisten zu, forderte die Freilassung des Festgenommenen und bedrohte die Einsatzkräfte. Mitglieder der Gruppe führten dazu Faustschläge und Fußtritte in die Luft aus. Aufforderungen der Beamten, Abstand zu halten und die polizeilichen Maßnahmen nicht zu stören, ignorierten sie und kamen stattdessen immer näher. Erst die Androhung des Einsatzes von Reizgas und die Nachforderung von rund 25 Einsatzkräften führte zur Lageberuhigung. Gleichzeitig konnte ein 23-Jähriger festgenommen werden, der die Gruppe mehrfach aufgefordert hatte, den 18-Jährigen zu befreien. Beide Festgenommenen wurde nach Feststellung ihrer Identitäten später wieder entlassen.