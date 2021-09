Mit Messer Handy gefordert, geschlagen und getreten – Polizei bittet um Mithilfe

Nr. 2015

Mit der Veröffentlichung der Bilder von zwei unbekannten Männern bittet die Polizei Berlin um Mithilfe zu einem versuchten schweren Raub in Mitte. Zusammen mit zwei weiteren Unbekannten sollen sie am Dienstag, 26. Januar 2021 gegen 20.30 Uhr am Alexanderplatz einen 29-jährigen Mann brutal niedergeschlagen haben. Zuvor soll ein Tatverdächtiger unter Vorhalten eines Messers sein Handy gefordert haben. Anschließend sollen zwei aus der Gruppe den 29-Jährigen zu Boden geschlagen haben. Als dieser wieder aufstand, sei er erneut niedergeschlagen worden. Am Boden liegend sollen ihn die Angreifer weiter mit Füßen ins Gesicht getreten haben. Anschließend flüchtete das Quartett, ohne das Handy erlangt zu haben in Richtung Einkaufszentrum Alexa. Ihr Gegenüber ließen sie verletzt zurück.

Zwei der Gesuchten sollen noch vor der Tat in einem nahegelegenen Spätkauf gewesen sein, wo die Bilder aufgenommen werden konnten.