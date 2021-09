Auto brannte

Nr. 2009

In der vergangenen Nacht brannte in Gesundbrunnen ein Auto. Ein Zeuge bemerkte gegen 0.30 Uhr den an der Ecke Voltastraße/ Wattstraße in Flammen stehenden VW und alarmierte die Rettungskräfte. Zwei neben dem Pkw stehende Autos, ein Mercedes und ein Alfa Romeo, wurden ebenfalls stark beschädigt. Die Berliner Feuerwehr löschte die Flammen. Menschen wurden nicht verletzt. Ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung übernommen.