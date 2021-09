Gestohlenes Fahrrad im Internet verkauft - Festnahme

Nr. 2007

Zivilbeamte des Polizeiabschnitts 17 nahmen gestern Nachmittag einen Mann fest, der im Verdacht steht, ein gestohlenes Fahrrad über eine Verkaufsplattform im Internet angeboten zu haben.

Ein 26-Jähriger informierte gegen 14.20 Uhr die Wache des Abschnitts in der Oudenarder Straße über die von ihm entdeckte Verkaufsanzeige im Internet und dass es sich um sein ihm am Vortag gestohlenes Fahrrad handelte. Er habe mit dem Anbieter einen Termin für 15 Uhr am U-Bahnhof Nauener Platz vereinbart. Die Besatzung der Zivilstreife sprach dort den Verdächtigen an, der das entwendete Fahrrad dabei hatte.

Der 36-Jährige gab an, dass Rad gestern von einem nur flüchtig bekannten Mann gekauft zu haben, ohne gewusst zu haben, dass es gestohlen worden sein soll. Bei der Überprüfung des nervös wirkenden Mannes gab dieser zunächst falsche Personalien an. Zudem bemerkten die Einsatzkräfte Betäubungsmittel, das aus dessen Hosentasche fiel. Als er dann plötzlich davon rannte, beendeten der Polizeioberkommissar und die Polizeikommissarin die Flucht in einem Hinterhof der Reinickendorfer Straße. Für die weiteren Maßnahmen nahmen sie ihn mit zur Polizeidienststelle, wo sich bei der Ermittlung seiner richtigen Personalien herausstellte, dass der 36-Jährige mit Haftbefehl zur Fahndung wegen räuberischer Erpressung ausgeschrieben war. Er wurde anschließend den Justizbehörden überstellt und muss sich nun wegen Verdachts der Hehlerei sowie Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.