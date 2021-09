Kinder bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 1993

Gestern Nachmittag wurden drei Kinder bei einem Verkehrsunfall in Reinickendorf verletzt. Den ersten Informationen zufolge waren die drei Mädchen gegen 14.05 Uhr auf die Kienhorststraße gelaufen, um diese zu überqueren. Die beiden Zehnjährigen und die Siebenjährige sollen gerade die Mitte der Fahrbahn überschritten haben, als sie von einem Pkw erfasst wurden, der von einem 53-Jährigen die Kienhorststraße von der Humannstraße kommend in Richtung Eichborndamm gesteuert wurde. Die beiden älteren Mädchen erlitten nur leichte Unterschenkelverletzungen, die Jüngste musste jedoch mit einer schweren Beinverletzung stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Die Ermittlungen, insbesondere zu dem genauen Unfallhergang, führt das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord).