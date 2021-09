Mit Glasflasche verletzt

Nr. 1980

Beim Angriff mit einer Glasflasche erlitt heute früh ein Mann in Friedrichshain eine schwere Kopfverletzung und kam zur stationären Behandlung in eine Klinik. Nach dem bisherigen Erkenntnisstand wartete der 21-Jährige gegen 6.40 Uhr an einer Tramhaltestelle am Frankfurter Tor. Als er in den eingefahrenen Zug der Linie M 10 einstieg, wurde er von einer etwa fünfköpfigen Gruppe, die ihn zuvor schon beleidigt hatte, mit einer Glasflasche gegen den Kopf geschlagen. Während eine 28-jährige Fahrgästin die stark blutende Wunde versorgte, flüchteten die Angreifer unerkannt. Die Kriminalpolizei der Direktion 5 (City) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.